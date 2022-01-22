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Безголевая серия Радулова за «Даллас» достигла отметки в 25 матчей

Безголевая серия Радулова за «Даллас» достигла отметки в 25 матчей
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«Даллас Старз» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» со счётом 5:4.

Российский нападающий «звёзд» Александр Радулов вышел из коронавирусного протокола и принял участие во встрече. Он провёл на льду 15 минут и 26 секунд, нанёс три броска по воротам, а также заработал показатель полезности «+1».

35-летний нападающий продлил свою безголевую серию до 25 матчей. Последний раз российский форвард забивал 28 октября во встрече с «Вегас Голден Найтс» (2:3, ОТ).

В 32 играх текущего регулярного сезона Радулов набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «-13».«Даллас» занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 42 очка после 38 матчей.

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