Фетисов — о регламенте ОИ-2022: будем рады, если Россия в финале сыграет с Китаем

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о регламенте хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года, по которому в плей-офф заболевшую коронавирусом команду может заменить выбывшая на более ранней стадии.



«Помните, шорт-трек бежали, те попадали, остановились, а мы первое место взяли, золотые медали получили. Что касается хоккея, я не знаю, я не хочу вникать в это по одной простой причине, потому что с этими правилами надо согласиться или не согласиться. Мой комментарий в этом случае простой: если всем известно до начала турнира, то можно согласиться или не согласиться, другого варианта нет.



А если, к примеру, Россия из-за этого регламента сразится в финале со сборной Китая? Мы будем рады. Мы понимаем, что и травмы получают во время турнира, команды выходят в финал без ведущего игрока, нарушен ли здесь спортивный принцип? Игры там идут через два дня на третий, и вот команда должна играть в финале, а здесь нарушен спортивный принцип? Вот и здесь все в равных условиях: заболел, значит, пропускаешь. Могут и по пути на Олимпиаду заболеть», — цитирует Фетисова «ВсёПроСпорт.ру».