«Авангард» сообщил дату премьеры документального фильма о победе в Кубке Гагарина — 2021

Омский «Авангард» в инстаграм-аккаунте опубликовал дату премьеры документального фильма, посвящённого победе в Кубке Гагарина 2021 года.
«Вы очень долго ждали этой новости! 25 января состоится премьера документального фильма «Омск, это для тебя!». Он посвящён юбилейному сезону-2020/2021, который стал для клуба «золотым». В Омске первыми его смогут увидеть наши ветераны, воспитанники академии, а также самые преданные болельщики — участники программы лояльности со статусами «Ассистент» и «Капитан».
Омск: 25 января, кинотеатр «Первомайский», начало — в 17:00. Специальные гости — председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов и генеральный менеджер клуба Алексей Волков. Балашиха: 25 января, кинотеатр «Prada 3D», начало — в 19:30. Специальный гость — главный тренер Боб Хартли.
На следующий день после премьеры фильм будет показан в эфире 12-го канала, а также появится в онлайн-кинотеатрах. Следите за новостями!» — говорится в сообщении клуба.
- 22 января 2022
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:10
-
12:55
-
12:30
-
12:15
-
12:04
-
11:45
-
11:35
-
11:15
-
11:03
-
10:56
-
10:34
-
10:22
-
10:00
-
09:45
-
09:26
-
09:18
-
08:58
-
08:48
-
08:38
-
08:31
-
08:25
-
07:58
-
07:41
-
07:41
-
07:24
-
07:03
-
05:53
-
05:44
- 21 января 2022
-
23:45
-
23:33
-
23:07
-
22:45