«Авангард» сообщил дату премьеры документального фильма о победе в Кубке Гагарина — 2021

Омский «Авангард» в инстаграм-аккаунте опубликовал дату премьеры документального фильма, посвящённого победе в Кубке Гагарина 2021 года.



«Вы очень долго ждали этой новости! 25 января состоится премьера документального фильма «Омск, это для тебя!». Он посвящён юбилейному сезону-2020/2021, который стал для клуба «золотым». В Омске первыми его смогут увидеть наши ветераны, воспитанники академии, а также самые преданные болельщики — участники программы лояльности со статусами «Ассистент» и «Капитан».

Омск: 25 января, кинотеатр «Первомайский», начало — в 17:00. Специальные гости — председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов и генеральный менеджер клуба Алексей Волков. Балашиха: 25 января, кинотеатр «Prada 3D», начало — в 19:30. Специальный гость — главный тренер Боб Хартли.



На следующий день после премьеры фильм будет показан в эфире 12-го канала, а также появится в онлайн-кинотеатрах. Следите за новостями!» — говорится в сообщении клуба.