Федотов рассказал о тренировках под руководством спецназовцев в лагере «Филадельфии»

Голкипер ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов рассказал о тренировочном лагере «Филадельфии Флайерз» в 2016 году. Он был выбран клубом на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером.
«Что было самым тяжёлым в тренировочном лагере «Филадельфии»? Поездка в военную академию. В три часа нас подняли, привезли на побережье, и с 4 до 11 мы тренировались под руководством спецназовцев. Они морально и физически выводят из равновесия, а ты всё равно должен выполнять задания.
Многих ребят от нагрузок рвало. На первый план выходили уже волевые качества, а не физические.
Что за задания? Вся команда берётся за руки и в одежде прыгает в воду. Оттуда – в песок. Все вымазались, а потом подошёл спецназовец и диктаторским тоном пытался вывести из себя.
Дальше дали каждому мешок с песком по 20-30 кг и положили на носилки как бы раненого. И как хотите, так и несите его вместе с мешками по пляжу 500 метров. Это после пяти часов приседаний, отжиманий и эстафет. Проверка на стойкость духа.
В 18 лет интересно было увидеть, насколько же в Америке другая атмосфера. Это освежает и расширяет кругозор», — цитирует Федотова Sports.ru.
- 22 января 2022
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