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«Даллас» заинтересован в обмене защитника Клингберга. Им интересуются шесть клубов

«Даллас» заинтересован в обмене защитника Клингберга. Им интересуются шесть клубов
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«Даллас Старз» рассматривает вариант обмена защитника клуба Йона Клингберга, сообщает The Athletic.

Сообщается, что на 29-летнего шведа претендуют шесть клубов, в их число входят: «Анахайм Дакс», «Лос-Анджелес Кингз», «Каролина Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

В текущем регулярном сезоне Клингберг принял участие в 29 матчах, набрав 17 (1+16) результативных очков при показателе полезности «-11».

Хоккеист выступает за «Даллас» с 2014 года, летом 2023 года истекает срок его семилетнего контракта с кэпхитом $ 4,25 млн.

«Даллас» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 балла после 38 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Рика Боунесса встретятся с «Филадельфией Флайерз» (25 января, 3:00 мск).

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