Летанг — 5-й в истории НХЛ защитник, набирающий очки в 10+ играх в возрасте 34 и более лет

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг стал автором голевой передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2).



Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», хоккеист продлил результативную серию до 10 игр, что является его лучшим показателем в карьере. За эти встречи он сумел набрать 15 (2+13) очков.



Летанг стал пятым в истории НХЛ защитником, набиравшим очки в 10 или более матчах в возрасте 34 или более лет. Рекорд принадлежит защитнику «Детройт Ред Уингз» Мэтью Шнайдеру (12 матчей, сезон-2006/2007). На втором месте по данному показателю — Никлас Лидстрём («Детройт», 11 матчей, 2010/2011).



Летанг разделил третье место с Сергеем Гончаром (10 матчей, «Оттава», 2012/2013) и Ларри Робинсоном («Монреаль», 1985/1986).



В текущем сезоне Летанг провёл 36 матчей, набрав в них 35 (3+32) очков при показателе полезности «+17».