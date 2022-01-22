The Athletic — о Панарине и Уилсоне: похоже, возмездие Артемия уже не состоится

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» в их топе занял восьмое место. Кроме того, специалисты решили вспомнить свои самые смелые прогнозы, данные в начале сезона.

«Смелый прогноз Дома: ни один «рейнджер» не сразится с Томом Уилсоном.



Шон: 8/10. О, приятель, мы почти у цели. В расписании осталась одна встреча «Рейнджерс» и «Кэпс», и, похоже, возмездие Панарина уже не состоится в любом случае. Однако мы должны учитывать возможность того, что это часть плана. Также возможно, что Уилсон в первом периоде сделает что-то по-новому нелепое и начнёт эту игру заново. Однако у меня был соблазн поставить 10/10 здесь. Теперь скажи что-нибудь о том, как выглядят «Рейнджерс» на льду, потому что люди устали от того, что мы поднимаем эту тему.



Дом: Я думаю, что они бумажные тигры. О, подожди. Это не то, что их фанаты хотят услышать от нас. Хм. О-о-о, посмотрите на этот рекорд: лучшее пятое место в лиге! Они такие яркие, блестящие и приятные. Здесь определённо чистое золото, а не камень, завернутый в фольгу», — цитирует специалистов The Athletic.

Напомним, 4 мая 2021 года в матче «Рейнджерс» — «Кэпиталз» хоккеисты двух клубов устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил. Позже стало известно, что Артемий пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.