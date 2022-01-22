Форвард «Миннесоты» после передачи Капризова вышел к прессе в футболке Долларовый Кирилл

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1), в котором стал автором двух заброшенных шайб, вышел на пресс-конференцию в футболке с прозвищем российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова — Dollar Bill Kirill (Долларовый Кирилл).
Нападающий, ставший автором двух голевых передач, первый из пасов отдал на Хартмана. Причём он сделал это необычно — между ног за спину.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Миннесоты». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, Капризов провёл на льду 19 минут и 29 секунд, заработав показатель полезности «+3».
«Миннесота» располагается на пятой строчке в таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 36 проведённых встреч.
- 22 января 2022
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