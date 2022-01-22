«Нормальный мужик. Может повысить голос и высказать». Костин — о наставнике «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин рассказал о главном тренере команды Крэйге Берюбе.
«Настроение отличное, и состояние тоже в порядке. Пока не могу определиться и понять, какая роль мне отведена в команде.
Берюбе? Я не в праве оценивать его стиль и видение игры. Каждый игрок должен подстраиваться под тренера, а не наоборот. Я не могу сказать, что нравится и не нравится. Если такой хоккей приносит результат, а мы сейчас идём в лидерах дивизиона, то я думаю, здесь нет смысла обсуждать его стиль. Берюбе — нормальный мужик. Мы его уважаем за то, что, если ему что-то не нравится, он повысит голос и всё тебе выскажет. Но это лучше, чем тренеры-тихушники, которые просто тебя посадили и всё. А ты там дальше думай, где ты неправильно сыграл», — приводит слова Костина «Канал НХЛ».
- 22 января 2022
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