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The Athletic считает, что Бобровский может побороться за звание лучшего вратаря сезона

The Athletic считает, что Бобровский может побороться за звание лучшего вратаря сезона
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Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Флорида Пантерз» в их топе заняла третье место. Кроме того, специалисты решили вспомнить свои самые смелые прогнозы, данные в начале сезона. Они отметили выступление российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Смелый прогноз Дома: Сергей Бобровский — финалист «Везины».

Шон: 7/10. Это оценка после матче с «Эдмонтоном» (6:0). Взлёты и падения каждый вечер — это жизнь с Сергеем Бобровским. Но я определённо думаю, что ты, скорее, прав, чем не прав. Он шестой по проценту отражённых бросков (92,1%) и количеству сейвов выше ожидаемого (10,62), и он тащит команду. Это качества финалиста «Везины». На сегодняшний день Игорь Шестёркин и Фредерик Андерсен закрепили за собой две первые позиции, но третье место разыгрывается. Легко представить, как Боб побеждает таких парней, как Юусе Сарос, Джек Кэмпбелл и Тристан Джерри. Кроме того, важно отметить, что даже если он этого не сделает, он был хорош — и это то, во что ты верил, а я нет.

Дом: «Эдмонтон» перебросал «Флориду» 17-7 в первом периоде, и именно Бобровский крутился как белка в колесе, чтобы не пропустить. Команда позаботилась о том, чтобы довести матч до крупной победы, но выступление Боба в начале встречи задало тон. Бобровский отразил на 3,9 броска больше, чем ожидалось. У него будет несколько выходных, которые вряд ли позволят ему поучаствовать в борьбе, но таких вечеров, как с «Эдмонтоном», стало гораздо больше, чем в прошлые два сезона. Это важная причина, по которой «Флорида» стала одной из лучших команд лиги», — приводит слова специалистов The Athletic.

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