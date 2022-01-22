Наставник «Оттавы» перед матчем рассказал, как нужно действовать против Овечкина

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит в преддверии матча с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мыслями о том, как нужно действовать против капитана «столичных» Александра Овечкина.
«Мы должны ограничить время и пространство Овечкина. Мы не можем позволить себе удаляться», — приводит слова Смита официальная страница TSN 1200 в «Твиттере».
Встреча между «Оттавой» и «Вашингтоном» состоится в ночь с 22 на 23 января. Старт запланирован на 3:00 мск.
В предыдущем матче, в котором «столичные» встречались с «Бостон Брюинз» (3:4), 36-летний Александр Овечкин отдал результативный пас. Таким образом, на его счету стало 56 (27+29) очков в 41 матче сезона при показателе полезности «+15». За карьеру в НХЛ на счету Александра стало 1376 (757+619) очков в 1238 матчах, что является 24-м показателем в истории НХЛ.
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