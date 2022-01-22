«Виннипег» добавил Элерса в долгосрочный список травмированных после грубого удара Орлова

«Виннипег Джетс» добавил нападающего Николая Элерса в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
Форвард получил травму в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) после грубого удара в колено российского защитника «столичных» Дмитрия Орлова. Эпизод произошёл в конце 3-го периода. Столкновение между Орловым и Элерсом случилось в углу зоны «Вашингтона», при этом хоккеист «Виннипега» уже успел избавиться от шайбы, а сам Элерс находился под значительным наклоном ко льду в момент контакта с Орловым, из-за чего его полученное повреждение оказалось достаточно болезненным. Позднее стало известно, что хоккеист «Виннипега» может пропустить из-за травмы не менее трёх встреч.
По итогу Орлов получил двухматчевую дисквалификацию.
- 22 января 2022
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