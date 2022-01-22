Брызгалов — о назначении Р. Ротенберга в СКА: он сын богатых родителей, близких к Путину

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА.



«Был ли я удивлён? Нет. Не могу сказать, что хорошо знаю Романа, мы можем только поздороваться и перекинуться несколькими словами. Не знаю, какой он тренер, потому что с ним никогда не работал.



С одной стороны, можно сказать, что он сын богатых родителей, приближённых к главе государства. Но с другой — столько на него льётся грязи. У него действительно есть страсть к хоккею. Он мог бы плюнуть на всё, сидеть где-то на Сицилии и прожигать свою жизнь. Значит, он любит этот спорт. Но, судя по всему, Ротенбергу не хватает знаний и опыта — результаты СКА и сборной только ухудшаются. Поэтому ему нужно окружить себя не «присосками», а профессионалами.



Нормально ли, что СКА собирает всех лучших молодых игроков в России? Это надо Вячеслава Аркадьевича Быкова спросить после его высказываний про грибников в НХЛ. Когда он в ЦСКА играл, там всех лучших к себе собирали, и ничего, хорошие грибники были. Сейчас лучшую молодёжь собирает СКА», — приводит слова Брызгалова «Рейтинг Букмекеров».