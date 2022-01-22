«Иногда Кросби — это всё, что вам нужно». Йохе поставил Сидни в один ряд с Гретцки и Лемье

Обозреватель The Athletic Джош Йохе после матча с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2) поделился мнением о капитане «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и о карьере канадца.

«Пингвины» сыграли с «Коламбусом» достаточно прилично, но их снова подвёл запасной вратарь Кейси Десмит, и они рисковали проиграть более слабой команде — «Блю Джекетс». Их график не помог, так как они вернулись в поездку через 24 часа после возвращения домой из почти двухнедельного путешествия.



Однако иногда Сидни Кросби — это всё, что вам нужно. Вот вам и «медленное» начало сезона.



Капитан «Пингвинз» оформил свой 12-й хет-трик в карьере и добавил к нему прекрасную результативную передачу. И нам есть что обсудить после этой встречи.



В последнее время Кросби играет очень хорошо; его среднее количество очков за матч, вероятно, не отражало, насколько хорошо он играл. Он компенсировал это четырьмя очками за эту встречу. Это был только вопрос времени, когда его прорвёт, и это случилось против «Блю Джекетс». Посмотрите на предстоящее расписание. Он будет играть против некоторых уязвимых в обороне команд — не станет шоком, если его общее количество очков продолжит расти.

Теперь ему осталось четыре гола до отметки в 500 шайб, что заставило меня задуматься о его карьере. С каким количеством голов он закончит? Ему 34. Бьюсь об заклад, что он будет играть, по крайней мере, до 40. Если здоровье позволит, я полагаю, что он забьёт 600 голов. Не думаю, что отметка в 700 точно исключена, хотя добропорядочные граждане «Твиттера» устроили мне ад за то, что я это предсказал. Но давайте разделим эту разницу и скажем, что он закончит с 650 голами. Затем мы должны учитывать, что он пропустил около 200 матчей (большинство из них — в расцвете сил) из-за сотрясений мозга и других травм. Сколько голов было бы у него сейчас, если бы он был здоров? Около 600, я мог бы назвать.



И потом мы также должны учитывать, что он один из лучших плеймейкеров в истории спорта, так как передачи действительно являются его величайшей силой. Я бы поставил перед ним только Марио Лемье и Уэйна Гретцки в этом навыке, хотя Коннор Макдэвид уже на подходе.



Подумайте обо всём этом. Тогда учтите, что он один из величайших лидеров в истории спорта, он стал одним из величайших оборонительных центральных форвардов своего времени, а его подвиги в плей-офф и на Олимпийских играх стали легендой. Когда я говорю вам, что он один из пяти лучших игроков в истории спорта, я имею в виду именно это. Удивительно», — приводит слова Йохе The Athletic.