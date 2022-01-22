The Athletic: Драйзайтль сам топчет все надежды на получение второго «Харт Трофи»

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Флорида Пантерз» в их топе заняла третье место. Кроме того, специалисты решили вспомнить свои самые смелые прогнозы, данные в начале сезона.
«Смелый прогноз Дома: «Ойлерз» выиграют Тихоокеанский дивизион и выйдут в финал Западной конференции, а Коннор Макдэвид наберёт более 150 очков.
Шон: 2/10 Подумай, насколько более реальным это казалось бы несколько недель назад. Проблема в том, что то, как всё пошло с тех пор, — полный системный сбой, связанный с травмой Майка Смита и войной в СМИ, — также было столь же вероятным. Вот что на самом деле происходит. Думаю, я учту эту попытку, но это потому, что мы друзья.
Дом: Суть моего предсказания заключалась в том, что для того, чтобы первая часть имела шанс, нужна была вторая часть. Какое-то время это выглядело так. Но Макдэвиду невероятно не повезло в игре „пять на пять“ по его меркам, а остальная часть команды просто недостаточно хороша.
Шон: А что случилось с Леоном Драйзайтлем? Такое ощущение, что мы ничего не слышали о нём в последнее время.
Дом: Он сам топчет все надежды на получение второго «Харта» («Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ. — Прим. «Чемпионата») своим голевым молчанием», — цитирует специалистов The Athletic.
- 22 января 2022
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