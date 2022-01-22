Ламорелло — о смерти Гиллиса: «Айлендерс» взяли 4 кубка из-за его жертв и той династии

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло высказался после информации о смерти бывшего нападающего «островитян» и «Баффало Сэйбрз» Кларка Гиллиса. Он был одним из 17 хоккеистов, выигравших четыре подряд чемпионства для «Айлендерс» в период с 1980 по 1983 год.

«Всё сообщество «Айлендерс» опустошено потерей Кларка Гиллиса. Он олицетворял собой, что значит быть «островитянином». Гордость, с которой он носил свитер «Айлендерс» на льду, была очевидна благодаря его желанию сделать всё возможное для победы. Вне льда его присутствие тоже чувствовалось — он всегда находил возможность уделить время комьюнити. «Нью-Йорк Айлендерс» выиграл четыре Кубка Стэнли из-за жертв, которые он и члены той династии делали для клуба. От лица всей организации мы выражаем глубочайшие соболезнования всей семье Гиллисов», — приводит Ламорелло официальный сайт НХЛ на русском языке.