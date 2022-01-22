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«Филадельфия» повторила антирекордную серию поражений, с «Баффало» уступив в 11-й раз

«Филадельфия» повторила антирекордную серию поражений, с «Баффало» уступив в 11-й раз
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На стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась уверенной победой «клинков» со счётом 6:3 (4:2, 1:0, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Скиннер (Так, Козенс) – 01:29' (5x5)   1:1 Ристолайнен (Санхайм) – 11:18' (5x5)   1:2 Жиру (Проворов, Аткинсон) – 12:44' (5x5)   2:2 Томпсон (Так, Скиннер) – 15:33' (5x4)   3:2 Томпсон (Далин) – 15:57' (5x4)   4:2 Кребс (Йокихарью, Янковски) – 18:00' (5x5)   5:2 Кребс (Асплунд) – 22:24' (5x5)   6:2 Скиннер (Далин, Томпсон) – 44:36' (5x4)   6:3 Жиру (Конечны, Аткинсон) – 54:49' (5x4)

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Джефф Скиннер, Тейдж Томпсон, Пейтон Кребс (у всех — по дублю). За «лётчиков» забросили Расмус Ристолайнен и Клод Жиру, оформивший дубль.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал одну результативную передачу при показателе полезности «0». Он провёл на льду 27 минут 25 секунд. Это с большим отрывом лучший результат среди всех игроков обеих команд. Ближайший преследователь — нападающий «клинков» Алекс Так. Его игровое время составило 21.20.

Это поражение стало для «Филадельфии» 11-м подряд. Это повторение антирекорда сезона НХЛ, установленного «Аризоной Койотс» на старте регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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