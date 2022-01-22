«Филадельфия» повторила антирекордную серию поражений, с «Баффало» уступив в 11-й раз

На стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась уверенной победой «клинков» со счётом 6:3 (4:2, 1:0, 1:1).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Джефф Скиннер, Тейдж Томпсон, Пейтон Кребс (у всех — по дублю). За «лётчиков» забросили Расмус Ристолайнен и Клод Жиру, оформивший дубль.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал одну результативную передачу при показателе полезности «0». Он провёл на льду 27 минут 25 секунд. Это с большим отрывом лучший результат среди всех игроков обеих команд. Ближайший преследователь — нападающий «клинков» Алекс Так. Его игровое время составило 21.20.
Это поражение стало для «Филадельфии» 11-м подряд. Это повторение антирекорда сезона НХЛ, установленного «Аризоной Койотс» на старте регулярного чемпионата.
- 22 января 2022
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