На матче «Бостон» — «Виннипег» выбили заградительное стекло в результате силового приёма
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.
На старте 3-го периода произошёл необычный эпизод, когда 23-летний канадский нападающий «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа применил силовой приём у борта в своей зоне на Чарли Койле из «Бостона», в результате чего было выбито заградительное стекло. Отмечается, что оно в кратчайшие сроки было заменено.
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Напомним, «Виннипег Джетс» с 40 очками в 37 встречах занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, а «Бостон Брюинз» (50) – идёт 8-м на Востоке.
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