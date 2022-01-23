Свечников открыл счёт в матче с «Нью-Джерси»
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На стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) стартовал очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Каролину Харрикейнз». Идёт первый период, гости ведут со счётом 2:0.
Первую шайбу «Каролины» на третьей минуте встречи забросил российский нападающий команды Андрей Свечников, ему ассистировали Винсент Трочек и Брендан Смит. Для 21-летнего хоккеиста это 14-й гол в текущем сезоне, также на его счету 19 ассистов.
«Каролина Харрикейнз» выиграла три последних матча кряду, команда идёт на третьей строчке в Восточной Конференции. «Нью-Джерси Дэвилз» с тремя поражениями в трёх последних встречах занимает 13-е место в Восточной Конференции.
Новость по темеАндрей Свечников — третья звезда матча «Каролина» — «Рейнджерс»
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