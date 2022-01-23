Александр Овечкин обогнал Дага Уэйта по количеству матчей в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз». Идёт 1-й период, в счёте ведут гости – 1:0.

Отметим, что участие в этом матче принимает 36-летний звёздный российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, для которого эта игра стала уже 1239-й в НХЛ, что позволяет ему обойти по этому показателю известного американского экс-форварда Дага Уэйта. Таким образом, Овечкин единолично занял 99-е место в истории лиги по этому показателю.

Впереди, на 98-й позиции, канадский защитник, известный по выступлениям за «Сент-Луис Блюз», — Джей Боумистер, на счету которого 1240 встреч. Рекордсменом является Патрик Марло – 1179 матчей.