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Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Крис Крайдер (хет-трик), Джейкоб Труба (дубль), российский нападающий Артемий Панарин и Жюльен Готье. У гостей заброшенными шайбами отметились Лиам О'Брайен, Эндрю Лэдд и Клейтон Келлер.

Ближе к окончанию 2-го период отличиться в большинстве удалось 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину. Ему ассистировали защитник Адам Фокс и нападающий Мика Зибанеджад. Примечательно, что эта заброшенная шайба стала первой для Панарина в 2022 календарном году, ему удалось отличиться лишь в шестой игре в этом году.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 О'Брайен (Эрикссон, Гостисбер) – 02:29' (5x5)   1:1 Труба (Зибанеджад, Крайдер) – 03:15' (5x5)   1:2 Лэдд (Фишер, Нэш) – 06:56' (5x5)   1:3 Келлер (Шмальц, Бойд) – 27:03' (5x5)   2:3 Крайдер (Труба) – 31:30' (4x5)   3:3 Готье (Хант, Руни) – 35:26' (5x5)   4:3 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 36:33' (5x4)   5:3 Крайдер – 38:42' (5x5)   6:3 Труба (Миллер, Строум) – 41:33' (5x5)   7:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 50:06' (5x4)

У российского защитника Ильи Любушкина коэффициент полезности – «-1». Голкипер Игорь Шестёркин совершил 26 сейвов.

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