В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.
В составе победителей забивали Крис Крайдер (хет-трик), Джейкоб Труба (дубль), российский нападающий Артемий Панарин и Жюльен Готье. У гостей заброшенными шайбами отметились Лиам О'Брайен, Эндрю Лэдд и Клейтон Келлер.
Ближе к окончанию 2-го период отличиться в большинстве удалось 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину. Ему ассистировали защитник Адам Фокс и нападающий Мика Зибанеджад. Примечательно, что эта заброшенная шайба стала первой для Панарина в 2022 календарном году, ему удалось отличиться лишь в шестой игре в этом году.
У российского защитника Ильи Любушкина коэффициент полезности – «-1». Голкипер Игорь Шестёркин совершил 26 сейвов.
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