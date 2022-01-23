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Снайперская гонка НХЛ: Овечкин потерял единоличное лидерство, несмотря на дубль

Снайперская гонка НХЛ: Овечкин потерял единоличное лидерство, несмотря на дубль
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он сохранил лидерство в снайперской гонке НХЛ. Однако уже не единоличное.

В параллельном матче нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер оформил хет-трик в ворота «Аризоны» (7:3), в результате чего с 29 голами сумел догнать Овечкина. Третье место продолжает занимать нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (26).

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