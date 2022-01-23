Шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:4.



У хозяев отличились Натан Бастиан (дважды), Майкл Маклауд, Андреас Юнссон, Йеспер Братт, Джек Хьюз и Павел Заха. За гостей забивали россиянин Андрей Свечников, Иэн Коул, Джош Ливо и Брэди Шей.



Счёт в матче в начале первого периода открыл Свечников, а к 6-й минуте гости увеличили отрыв — в голевой атаке, завершившейся шайбой Коула, также принял участие российский нападающий.



Однако удержать преимущество «Каролина», которая по ходу матча была впереди со счётом 2:0 и 3:2, не смогла. К концу второго периода «Дэвлиз» были впереди со счётом 5:4, а в концовке матча им удалось забить еще две шайбы.