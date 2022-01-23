Шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:4.
У хозяев отличились Натан Бастиан (дважды), Майкл Маклауд, Андреас Юнссон, Йеспер Братт, Джек Хьюз и Павел Заха. За гостей забивали россиянин Андрей Свечников, Иэн Коул, Джош Ливо и Брэди Шей.
Счёт в матче в начале первого периода открыл Свечников, а к 6-й минуте гости увеличили отрыв — в голевой атаке, завершившейся шайбой Коула, также принял участие российский нападающий.
Однако удержать преимущество «Каролина», которая по ходу матча была впереди со счётом 2:0 и 3:2, не смогла. К концу второго периода «Дэвлиз» были впереди со счётом 5:4, а в концовке матча им удалось забить еще две шайбы.
- 23 января 2022
-
06:30
-
06:28
-
06:23
-
06:21
-
06:18
-
06:12
-
06:08
-
06:05
-
05:56
-
05:53
-
05:52
-
05:52
-
05:42
-
05:40
-
05:28
-
05:12
-
04:50
-
04:47
-
04:45
-
03:28
-
03:26
-
01:36
- 22 января 2022
-
23:56
-
23:34
-
23:00
-
22:40
-
22:18
-
21:47
-
21:15
-
20:43
-
20:17
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
18:58