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Шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:4.

У хозяев отличились Натан Бастиан (дважды), Майкл Маклауд, Андреас Юнссон, Йеспер Братт, Джек Хьюз и Павел Заха. За гостей забивали россиянин Андрей Свечников, Иэн Коул, Джош Ливо и Брэди Шей.

Счёт в матче в начале первого периода открыл Свечников, а к 6-й минуте гости увеличили отрыв — в голевой атаке, завершившейся шайбой Коула, также принял участие российский нападающий.

Однако удержать преимущество «Каролина», которая по ходу матча была впереди со счётом 2:0 и 3:2, не смогла. К концу второго периода «Дэвлиз» были впереди со счётом 5:4, а в концовке матча им удалось забить еще две шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Трочек, Смит) – 02:20' (5x5)   0:2 Коул (Нечас, Свечников) – 05:44' (5x5)   1:2 Бастиан (Грейвз, Куокканен) – 17:26' (5x5)   2:2 Бастиан (Грейвз, Маклауд) – 19:06' (5x5)   2:3 Ливо (Котканиеми, Деанджело) – 23:27' (5x5)   3:3 Маклауд (Юнссон, Суббэн) – 28:48' (5x5)   4:3 Юнссон (Мерсер, Заха) – 31:16' (5x5)   4:4 Шей (Степан, Ливо) – 35:34' (5x5)   5:4 Братт (Шарангович, Грейвз) – 38:19' (5x5)   6:4 Хьюз (Сиверсон, Хишир) – 52:51' (5x4)   7:4 Заха (Мерсер, Юнссон) – 53:55' (5x5)
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