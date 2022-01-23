Дубль Овечкина и передача Кузнецова позволили «Вашингтону» одолеть «Оттаву»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



Гости вели в счёте (2:0), забивали Тома Шабо и Зак Сэнфорд.



Но на 42-й минуте матча первую шайбу отыграл для хозяев российский нападающий Александр Овечкин. Примечательно, что пас ему отдал соотечественник Евгений Кузнецов. Также результативным пасом отметился Тревор ван Римсдайк.



Овечкин сравнял счёт в матче, оформив дубль за 8 минут. Вторую шайбу нападающий забросил на 50-й минуте матча.



В овертайме же заброшенной шайбой отметился Никлас Бекстрём.

У российского защитника Артёма Зуба коэффициент полезности – «-1».