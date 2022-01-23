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Дубль Овечкина и передача Кузнецова позволили «Вашингтону» одолеть «Оттаву»

Дубль Овечкина и передача Кузнецова позволили «Вашингтону» одолеть «Оттаву»
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Гости вели в счёте (2:0), забивали Тома Шабо и Зак Сэнфорд.

Но на 42-й минуте матча первую шайбу отыграл для хозяев российский нападающий Александр Овечкин. Примечательно, что пас ему отдал соотечественник Евгений Кузнецов. Также результативным пасом отметился Тревор ван Римсдайк.

Овечкин сравнял счёт в матче, оформив дубль за 8 минут. Вторую шайбу нападающий забросил на 50-й минуте матча.

В овертайме же заброшенной шайбой отметился Никлас Бекстрём.

У российского защитника Артёма Зуба коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо (Уотсон, Пол) – 01:22' (5x5)   0:2 Сэнфорд (Форментон) – 26:07' (5x5)   1:2 Овечкин (ван Римсдайк, Кузнецов) – 41:39' (5x5)   2:2 Овечкин (Бекстрём) – 49:43' (5x5)   3:2 Бекстрём – 61:13' (3x3)
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