Дубль Овечкина и передача Кузнецова позволили «Вашингтону» одолеть «Оттаву»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.
Гости вели в счёте (2:0), забивали Тома Шабо и Зак Сэнфорд.
Но на 42-й минуте матча первую шайбу отыграл для хозяев российский нападающий Александр Овечкин. Примечательно, что пас ему отдал соотечественник Евгений Кузнецов. Также результативным пасом отметился Тревор ван Римсдайк.
Овечкин сравнял счёт в матче, оформив дубль за 8 минут. Вторую шайбу нападающий забросил на 50-й минуте матча.
В овертайме же заброшенной шайбой отметился Никлас Бекстрём.
У российского защитника Артёма Зуба коэффициент полезности – «-1».
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