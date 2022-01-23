Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 7 голов за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.

Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 759-й за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от Яромира Ягра (766) до семи голов. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Всего за карьеру в НХЛ 36-летний Овечкин принял участие в 1239 матчах, в которых записал в свой актив 759 голов и сделал 619 результативных передач. В нынешнем сезоне россиянин провёл 42 матча, в которых забросил 29 шайб и сделал 29 результативных передач.