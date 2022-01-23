Панарин обогнал Фролова по голам, а Виктора Козлова по передачам за карьеру в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой. Россиянин забил впервые за семь последних игр, продлив результативную серию (1+6) до четырёх матчей. Со 176 шайбами в 470 матчах 30-летний форвард вышел на 21-е место за карьеру в НХЛ по голам среди российских хоккеистов, превзойдя результат Александра Фролова (175 голов в 579 встречах).
Также Артемий вышел на 17-е место за карьеру в НХЛ по результативным передачам среди российских хоккеистов, превзойдя результат Виктора Козлова (339 передач в 897 встречах). В активе Панарина стало 340 передач.
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