Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам в ворота «Оттавы»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 35-й за карьеру в ворота «сенаторов». 36-летний нападающий вышел на второе место в истории НХЛ по голам в ворота «Оттавы», превзойдя результат нападающего «Бостона» Патриса Бержерона (34 гола в 74 матчах). Причём Овечкину понадобилось провести всего 50 матчей, чтобы 35 раз поразить ворота канадской команды.

Рекордом лиги по голам в ворота «Оттавы» продолжает владеть чешский форвард Яромир Ягр, отличившийся 44 раза в 79 матчах.