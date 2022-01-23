Главный тренер «Колорадо»: в овертайме Ничушкин был зверем
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ) отметил игру российского форварда Валерия Ничушкина.
«В овертайме Вэл был зверем», — приводит слова Беднара клубный журналист Петер Бо.
Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте благодаря голу Алекса Ньюхука. Через 20 минут преимущество хозяев удвоил российский нападающий Валерий Ничушкин. Но ещё через 10 минут гости отыграли одну шайбу благодаря голу Арттури Лехконена. На 49-й минуте гости сравняли счёт – забил Ник Судзуки, сумевший перевести матч в дополнительное время. Но там капитан «лавин» Габриэль Ландеског принёс победу своей команде в овертайме, а ассистировал ему Ничушкин.
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