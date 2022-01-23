Источник: «Рейнджерс» могут включить Кравцова в сделку по обмену защитника Чикрана

Североамериканский инсайдер Джефф Марек сообщил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» является одним из клубов, проявляющих предметный интерес к защитнику «Аризоны Койотс» Джейкобу Чикрану.
По информации Марека, «Рейнджерс» могут включить российского форварда Виталий Кравцова, который сейчас на правах аренды выступает в «Тракторе», в сделку по обмену канадского защитника. В нынешнем сезоне 23-летний Чикран принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы при шести результативных передачах и показателе полезности «-31».
23-летний хоккеист является худшим игроком лиги по полезности. Уточняется, что, помимо «Рейнджерс», интерес к Чикрану также проявляют «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз» и «Коламбус Блю Джекетс».
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