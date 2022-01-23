Труба — о задержке рейса «Рейнджерс»: найди способ появиться на три часа на своей работе

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (7:3) прокомментировал проваленную первую половину встречи, в ходе которой «синерубашечники» проигрывали со счётом 1:3.

Американский хоккеист рассказал журналистам, что накануне «синерубашечники» столкнулись с задержкой рейса и очень поздно прилетели в Нью-Йорк после матча с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). Самолёт команды был задержан из-за снежной бури.

«Потребовалось немного времени, чтобы раскачаться и набрать обороты в этой игре. В перерывах в раздевалке было проявлено большое хладнокровие — мы придерживались своего плана и знали, что у нас есть команда, способная перевернуть игру.

Для нас это были уникальные 48 часов, потому что было нелегко добраться до дома. Прошлой ночью мы застряли в Каролине и очень поздно вернулись домой. Я долго не мог уснуть, потому что ещё и собака хотела со мной играть.

Но в конечном счёте хоккей — это наша работа. Мы работаем всего три часа. Найди способ взять себя в руки и появиться на три часа на своей работе. Это то, за что нам платят, и это часть того, чтобы считаться профессионалом», — сказал Труба.