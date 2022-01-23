Труба — о задержке рейса «Рейнджерс»: найди способ появиться на три часа на своей работе

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (7:3) прокомментировал проваленную первую половину встречи, в ходе которой «синерубашечники» проигрывали со счётом 1:3.
Американский хоккеист рассказал журналистам, что накануне «синерубашечники» столкнулись с задержкой рейса и очень поздно прилетели в Нью-Йорк после матча с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). Самолёт команды был задержан из-за снежной бури.
«Потребовалось немного времени, чтобы раскачаться и набрать обороты в этой игре. В перерывах в раздевалке было проявлено большое хладнокровие — мы придерживались своего плана и знали, что у нас есть команда, способная перевернуть игру.
Для нас это были уникальные 48 часов, потому что было нелегко добраться до дома. Прошлой ночью мы застряли в Каролине и очень поздно вернулись домой. Я долго не мог уснуть, потому что ещё и собака хотела со мной играть.
Но в конечном счёте хоккей — это наша работа. Мы работаем всего три часа. Найди способ взять себя в руки и появиться на три часа на своей работе. Это то, за что нам платят, и это часть того, чтобы считаться профессионалом», — сказал Труба.
- 23 января 2022
-
08:07
-
07:58
-
07:40
-
07:39
-
07:28
-
07:00
-
06:54
-
06:47
-
06:38
-
06:30
-
06:28
-
06:23
-
06:21
-
06:18
-
06:12
-
06:08
-
06:05
-
05:56
-
05:53
-
05:52
-
05:52
-
05:42
-
05:40
-
05:28
-
05:12
-
04:50
-
04:47
-
04:45
-
03:28
-
03:26
-
01:36
- 22 января 2022
-
23:56
-
23:34
-
23:00
-
22:40