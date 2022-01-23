Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Чикаго»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Чикаго Блэкхоукс».



На 10-й минуте встречи счёт открыл Хенрик Боргстрём. Через 8 минут Алекс Дебринкэт удвоил преимущество гостей. Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.



Но на последней минуте первого периода одну шайбу отыграл Йоэль Эрикссон Эк. На 51-й минуте российский нападающий Кирилл Капризов сравнял счёт в матче. Через три минуты Боргстрём оформил дубль, но на 58-й минуте Кевин Фиала переводит матч в овертайм. В овертайме исход встречи решил Маркус Фолиньо.



24-летний Капризов отмечается результативными действиями уже в восьмом матче подряд, что является его новым личным рекордом в НХЛ.

Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набрал.