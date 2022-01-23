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Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Чикаго»

Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Чикаго»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На 10-й минуте встречи счёт открыл Хенрик Боргстрём. Через 8 минут Алекс Дебринкэт удвоил преимущество гостей. Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.

Но на последней минуте первого периода одну шайбу отыграл Йоэль Эрикссон Эк. На 51-й минуте российский нападающий Кирилл Капризов сравнял счёт в матче. Через три минуты Боргстрём оформил дубль, но на 58-й минуте Кевин Фиала переводит матч в овертайм. В овертайме исход встречи решил Маркус Фолиньо.

24-летний Капризов отмечается результативными действиями уже в восьмом матче подряд, что является его новым личным рекордом в НХЛ.

Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Боргстрём (Густафссон) – 09:51' (5x5)   0:2 Дебринкэт (Джонс, Строум) – 17:07' (5x4)   1:2 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Сперджен) – 19:30' (5x4)   2:2 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 50:45' (5x4)   2:3 Боргстрём (Энтвистл, Карпентер) – 52:03' (5x5)   3:3 Фиала (Гринвей, Голигоски) – 57:56' (6x5)   4:3 Фолиньо (Гринвей, Голигоски) – 64:22' (3x3)
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