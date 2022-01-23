«Овечкин не будет играть вечно». Главный тренер «Оттавы» — после поражения от «Вашингтона»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит после поражения в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ) поделился мыслями о капитане «столичных» Александре Овечкине.

«Знаете, Ови не будет играть вечно. Однажды наступит черёд зажигать Тимми Штюцле, Брэди Ткачука, Джоша Норриса и Дрейка Батерсона. Определённо настанет их очередь», — приводит слова Смита журналист Том Гулитти в «Твиттере».

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне.