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Соперник Овечкина по гонке снайперов Драйзайтль забил впервые с 6 января

Соперник Овечкина по гонке снайперов Драйзайтль забил впервые с 6 января
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз». Побеждают в матче хозяева со счётом 4:3.

На 55-й минуте форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль забросил шайбу, выведя свою команду вперёд. Этот гол стал для него 27-м в текущем регулярном чемпионате. Он прервал безголевую серию, длившуюся с 6 января.

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