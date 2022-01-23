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Две передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе» со счётом 7:1

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе» со счётом 7:1
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В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:1.

В составе «молний» шайбы забросили Росс Колтон (дубль), Стивен Стэмкос, Мэтью Жозеф, Кори Перри, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Единственный гол за «акул» забил Джейкоб Мегна.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Защитник Михаил Сергачёв также отметился двумя пасами. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский на льду не появился.

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