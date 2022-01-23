Драйзайтль забил второй гол за одну десятую секунды до конца матча с «Калгари»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

В этой встрече немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль в итоге набрал 4 (2+2) очка. Вторую свою шайбу форвард забросил всего за одну десятую секунды до конца матча.

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В матче с «Калгари» немец прервал свою безголевую серию, длившуюся с 6 января. За это время «Эдмонтон» дважды проиграл — «Оттаве Сенаторз» (4:6) и «Флориде Пантерз» (0:6). Всего «Эдмонтон» потерпел семь поражений до встречи с «Калгари».