«Овечкина никогда не остановят!» Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на дубль форварда

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в официальном «инстаграме» отреагировала на дубль капитана команды Александра Овечкина в матче с «Оттавой Сенаторз».
«Его никогда не остановят!» — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» «Вашингтона». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 759-й за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 1378 (759+619) очков в 1239 матчах.
- 23 января 2022
-
09:44
-
09:26
-
09:20
-
09:13
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:21
-
08:07
-
07:58
-
07:40
-
07:39
-
07:28
-
07:00
-
06:54
-
06:47
-
06:38
-
06:30
-
06:28
-
06:23
-
06:21
-
06:18
-
06:12
-
06:08
-
06:05
-
05:56
-
05:53
-
05:52
-
05:52
-
05:42
-
05:40
-
05:28
-
05:12
-
04:50