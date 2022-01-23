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«Овечкина никогда не остановят!» Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на дубль форварда

«Овечкина никогда не остановят!» Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на дубль форварда
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в официальном «инстаграме» отреагировала на дубль капитана команды Александра Овечкина в матче с «Оттавой Сенаторз».

«Его никогда не остановят!» — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» «Вашингтона». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 759-й за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 1378 (759+619) очков в 1239 матчах.

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