Суббэн — о расизме в ECHL: лигу называют джунглями не потому, что мой брат — обезьяна!

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на эпизод расизма в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), случившийся с его братом Джорданом.

«Они называют ECHL джунглями не потому, что мой брат и другие черные игроки — обезьяны! Эй, Джейкоб Панетта, тебе не следует так быстро удалять свой аккаунт в «Твиттере» или «Инстаграме». Возможно, ты снова сможешь играть… так говорит история, но всё меняется. Теперь не только хоккейный мир знает твоё истинное лицо… Твой родной город Бельвиль знает, твоя семья и друзья знают, что ты лицемер. Со всем, что произошло в мире за последние пару лет, я со всем своим уважением к каждому, кто имеет мнение, скажу: это не ошибка. Мы все знаем, что хорошо, а что нет. Даже твои товарищи по команде хотели, чтобы тебя побили. Это случается часто, и об этом никогда не говорят в низших лигах. Что мне нравится в этом — так это то, что товарищи по команде Джордана стоят рядом и демонстрируют поддержку. Цените это», — говорится в сообщении.

Напомним, хоккеист «Джексонвилля» Джейкоб Панетта полез к защитнику «Южной Каролины» Джордану Суббэну, расставив руки и изображая обезьяну. Игрок обороны не выдержал этого и набросился на Панетту, после чего началась массовая потасовка.