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Кожевников — о дубле Овечкина: Саша — машина! До конца сезона должен догнать Ягра

Кожевников — о дубле Овечкина: Саша — машина! До конца сезона должен догнать Ягра
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о дубле капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ).

«До конца сезона Овечкин должен догнать Ягра. Саша — вообще молодец. Машина, машина, это «Феррари»! Дай бог, чтобы травм не было. Думаю, сейчас ему внимания будут больше уделять. В этом году Саша вряд ли Хоу догонит, но пару сезонов у него есть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне.

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