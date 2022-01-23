Овечкин прокомментировал камбэк «Вашингтона» в матче с «Оттавой». Александр оформил дубль

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями после матча с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ). Россиянин при счёте 0:2 оформил дубль, сравняв счёт в третьем периоде.

«Конечно, мы знали, что это будет тяжёлая встреча. Предвидели, что они будут играть в силовой хоккей. Это молодая, быстрая команда. Во втором периоде их вратарь сделал пару потрясающих сейвов. Ничего весёлого в том, что мы не забили после двух периодов, нет. Нам оставалось только усердно работать и пытаться найти способ забить. То, что мы переломили игру, важно для нас с ментальной точки зрения. У нас много травм, но они не должны быть для нас оправданием. Нам просто нужно набирать очки в каждом матче», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.