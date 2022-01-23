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Главный тренер «Оттавы» о дубле Овечкина: величайший снайпер в истории никогда не прощает

Главный тренер «Оттавы» о дубле Овечкина: величайший снайпер в истории никогда не прощает
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Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит прокомментировал дубль капитана «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ) Александра Овечкина в ворота его команды.

«Мы дважды оставили его одного в слоте, и он дважды нас наказал. Величайший снайпер в истории никогда не прощает», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне.

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