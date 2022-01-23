Каменский: в ближайшее время Овечкин догонит и обгонит Ягра

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и советник главного тренера сборной России Валерий Каменский поделился мнением о дубле капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ).
«Желаем Овечкину быстрее догнать Ягра. А там, как получится. Конечно, хочется поздравить Сашу с забитыми шайбами. Он радует этим зрителей, болельщиков, фанатов, помогает клубу выиграть, приносит удовольствие себе. Думаю, Овечкин в ближайшее время догонит и обгонит Ягра», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне.
- 23 января 2022
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