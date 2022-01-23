Макдэвид вышел на четвёртое место по количеству матчей с 2+ передачами. Лидер — Гретцки
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В ночь с 22 на 23 января в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.
Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид в этой встрече отдал две результативные передачи. Как отмечает
StatsCentre в «Твиттере», благодаря этому успеху канадский нападающий вышел на четвёртое место в истории «Эдмонтона» по количеству матчей с 2+ голевыми пасами. Макдэвид провёл 117-ю такую встречу и обошёл Пола Коффи. Больше матчей с 2+ результативными передачами за «Ойлерз» провели лишь трое хоккеистов: Яри Курри (123), Марк Мессье (159) и Уэйн Гретцки (326).
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