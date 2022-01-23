Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид вышел на четвёртое место по количеству матчей с 2+ передачами. Лидер — Гретцки

Макдэвид вышел на четвёртое место по количеству матчей с 2+ передачами. Лидер — Гретцки
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид в этой встрече отдал две результативные передачи. Как отмечает
StatsCentre в «Твиттере», благодаря этому успеху канадский нападающий вышел на четвёртое место в истории «Эдмонтона» по количеству матчей с 2+ голевыми пасами. Макдэвид провёл 117-ю такую встречу и обошёл Пола Коффи. Больше матчей с 2+ результативными передачами за «Ойлерз» провели лишь трое хоккеистов: Яри Курри (123), Марк Мессье (159) и Уэйн Гретцки (326).

Новость по теме
Четыре очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» с «Калгари» прервать 7-матчевую серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022