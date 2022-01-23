Защитник «Вашингтона»: Овечкину нужен лишь сантиметр свободы, и он расчехляет свой бросок

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк высказался о капитане команды Александре Овечкине после матча с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ).

«Ови забил тонну голов. Просто великолепно, когда у тебя в команде такой игрок. Как он уже неоднократно показывал в прошлом, ему нужен лишь сантиметр свободного пространства. И всё — он расчехляет свой бросок, и любому вратарю придётся невероятно сложно. Он показал это снова сегодня», — приводит слова Римсдайка официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем встречи стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне.