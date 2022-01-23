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Лавиолетт о 0:2 после 40 минут: судя по табло, «Вашингтон» играл плохо, но всё было хорошо

Лавиолетт о 0:2 после 40 минут: судя по табло, «Вашингтон» играл плохо, но всё было хорошо
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал итоги встречи с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ). «Столичные» после третьего периода проигрывали 0:2, но смогли отыграться и одержать победу в овертайме.

«Счёт на табло говорил, что мы играли плохо, но на самом деле всё было хорошо, просто мы не могли забить. В таких ситуациях, когда надо, чтобы команду прорвало, я рассчитываю на наших топ-игроков. Это должны быть Ови, Бэки, Том, Кузи. И они это сделали», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне.

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