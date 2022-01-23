Овечкин — о шайбе Бекстрёма: я называю такие «секси-голами»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) прокомментировал шайбу шведского нападающего «столичных» Никласа Бекстрёма в овертайме.

«Как бы я описал гол Бекстрёма? Я называю такие «секси-голами», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

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Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем матча стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне.