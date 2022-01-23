Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем встречи стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне.

Россиянин был признан второй звездой дня в НХЛ.



Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, который оформил хет-трик и отдал результативную передачу во встрече с «Аризоной Койотс» (7:3).



Третья звезда — немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Калгари Флэймз» (5:3).