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Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2. Главным героем встречи стал оформивший дубль капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для российского форварда 29-й в нынешнем сезоне.

Россиянин был признан второй звездой дня в НХЛ.

Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, который оформил хет-трик и отдал результативную передачу во встрече с «Аризоной Койотс» (7:3).

Третья звезда — немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Калгари Флэймз» (5:3).

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