«Может стать спусковым крючком нашего оружия». Лавиолетт — об игре Овечкина в концовках

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт ответил на вопрос, почему он часто выпускает капитана клуба Александра Овечкина в третьем периоде.

«Все знают, как Овечкин бросает шайбу. Тут нет какого-то рецепта. Но если матч получается тяжёлым и нам нужен гол, то как его не выпустить? Он — конкурентоспособный парень, умеет менять ход матча. Если на табло ничейный счёт или мы уступаем в одну шайбу, возможно, он может стать спусковым крючком нашего оружия. Я не могу объяснить теории аналитиков, которые за счёт статистики утверждают, почему Овечкин так хорош в третьем периоде. Но я просто знаю, что он может выйти и забить гол, решив всё за одну-две смены», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.