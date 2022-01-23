«Может стать спусковым крючком нашего оружия». Лавиолетт — об игре Овечкина в концовках
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт ответил на вопрос, почему он часто выпускает капитана клуба Александра Овечкина в третьем периоде.
«Все знают, как Овечкин бросает шайбу. Тут нет какого-то рецепта. Но если матч получается тяжёлым и нам нужен гол, то как его не выпустить? Он — конкурентоспособный парень, умеет менять ход матча. Если на табло ничейный счёт или мы уступаем в одну шайбу, возможно, он может стать спусковым крючком нашего оружия. Я не могу объяснить теории аналитиков, которые за счёт статистики утверждают, почему Овечкин так хорош в третьем периоде. Но я просто знаю, что он может выйти и забить гол, решив всё за одну-две смены», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
- 23 января 2022
-
14:32
-
14:10
-
13:49
-
13:32
-
13:10
-
12:43
-
12:24
-
12:00
-
11:40
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:36
-
10:19
-
10:00
-
09:44
-
09:26
-
09:20
-
09:13
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:21
-
08:07
-
07:58
-
07:40
-
07:39
-
07:28
-
07:00
-
06:54
-
06:47
-
06:38
-
06:30
Партнерский контент