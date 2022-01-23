Александр Овечкин ответил на вопрос о борьбе за приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что думает о борьбе за «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона в НХЛ.



«Я не обращаю внимания на эти разговоры, если честно. Прошла только половина сезона, и никто не знает, что случится в его концовке», — приводит слова 36-летнего российского игрока официальный сайт НХЛ на русском языке.

Отметим, что Овечкин является трёхкратным обладателем этой награды: в 2008, 2009 и 2013 годах. Нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ, имея на своём счету 58 (29+29) очков. Первое место вместе с россиянином делит немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, доведший свой результативный счёт до 58 (28+30) баллов. Следом с 55 (19+36) баллами располагается капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид.