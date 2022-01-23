Кожевников — о фотосессии Эльфи для «Авангарда»: символами КХЛ станут порнозвезда и Буше

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о фотосессии порноактрисы Евы Эльфи (Юлии Романовой) в поддержку «Авангарда».



«Уже говорил о том, что в этом сезоне хоккейные телевизионщики возбудились лишь раз. Когда в Казани запретили женскую группу поддержки, и юноши с ТВ эту идею почему-то всячески поддержали, призвав отказаться от женского сексизма. Честно скажу, просто угораю с этой ситуации! Ну хорошо, хотите быть более святым, чем римский папа, — пожалуйста. Но тогда где вы, сторонники запрета женских групп поддержки, сейчас, когда лицом одного из ведущих клубов КХЛ недавно стала порнозвезда? Почему молчите?!



Кстати, этот же клуб в своё время пригласил в КХЛ форварда Рида Буше, скандал вокруг которого в последние дни только разгорается. Но наши юноши по поводу Буше тоже молчат. Считаю, это уже слишком даже по меркам «Голубого огонька»…



Меня назовут очень несовременным и нетолерантным человеком? Ну хорошо, но ведь все эти ребята всё время ставят нам в пример продвинутую Северную Америку. Так посмотрите, что там происходит.



Как только в АХЛ чешский хоккеист Грабик позволил себе показать какой-то жест темнокожему игроку, тут же был дисквалифицирован на 30 матчей. А вспомните историю Лайпсика, который сразу же был изгнан из НХЛ за в общем-то безобидный комментарий в интернете. Трудно даже предположить, сколько пожизненных дисквалификаций получил бы там Буше за свои «подвиги»…



А у нас, наоборот, разгул безнаказанности и пошлости — и пресс-служба, например, «Авангарда» из-за своей дикости этим даже гордится. Честно говоря, теперь с опасением жду 25 января и премьеры фильма про «Авангард». Уж не продвигаемая ли пресс-службой актриса будет там в главной роли?



Знаете, так мы придём к тому, что символами КХЛ станут эта порнозвезда, плюс Буше, причём весь этот «парад фриков» оплачивается деньгами наших ведущих госкомпаний. Деградация!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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