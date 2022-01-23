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Игрок «Филадельфии»: с 10 поражениями приехать в Баффало и облажаться. Ну просто стыдоба

Игрок «Филадельфии»: с 10 поражениями приехать в Баффало и облажаться. Ну просто стыдоба
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон прокомментировал итоги матча с «Баффало Сэйбрз» (3:6). «Лётчики» продлили серию поражений до 11 игр. Это повторение антирекорда сезона, который был установлен «Аризоной Койотс» на старте регулярного чемпионата.

«При 10-матчевой серии поражений приехать в Баффало и так облажаться, ну это просто стыдоба. Чувство сейчас очень тяжёлое. Нам нужно найти выход из этого, и это можно сделать только собственными руками. Завтра надо вернуться к работе, хорошо потренироваться и быть готовыми. Сказать особо больше нечего. Нам нужно выбраться из этой ямы. На таком уровне это просто неприемлемо», — приводит слова Лотона официальный сайт НХЛ на русском языке.

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