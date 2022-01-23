Игрок «Филадельфии»: с 10 поражениями приехать в Баффало и облажаться. Ну просто стыдоба
Поделиться
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон прокомментировал итоги матча с «Баффало Сэйбрз» (3:6). «Лётчики» продлили серию поражений до 11 игр. Это повторение антирекорда сезона, который был установлен «Аризоной Койотс» на старте регулярного чемпионата.
«При 10-матчевой серии поражений приехать в Баффало и так облажаться, ну это просто стыдоба. Чувство сейчас очень тяжёлое. Нам нужно найти выход из этого, и это можно сделать только собственными руками. Завтра надо вернуться к работе, хорошо потренироваться и быть готовыми. Сказать особо больше нечего. Нам нужно выбраться из этой ямы. На таком уровне это просто неприемлемо», — приводит слова Лотона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
- 23 января 2022
-
15:54
-
15:28
-
15:07
-
14:50
-
14:32
-
14:10
-
13:49
-
13:32
-
13:10
-
12:43
-
12:24
-
12:00
-
11:40
-
11:16
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:36
-
10:19
-
10:00
-
09:44
-
09:26
-
09:20
-
09:13
-
09:02
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:21
-
08:07
-
07:58
-
07:40
-
07:39
-
07:28
-
07:00
Партнерский контент