Игрок «Филадельфии»: с 10 поражениями приехать в Баффало и облажаться. Ну просто стыдоба

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон прокомментировал итоги матча с «Баффало Сэйбрз» (3:6). «Лётчики» продлили серию поражений до 11 игр. Это повторение антирекорда сезона, который был установлен «Аризоной Койотс» на старте регулярного чемпионата.



«При 10-матчевой серии поражений приехать в Баффало и так облажаться, ну это просто стыдоба. Чувство сейчас очень тяжёлое. Нам нужно найти выход из этого, и это можно сделать только собственными руками. Завтра надо вернуться к работе, хорошо потренироваться и быть готовыми. Сказать особо больше нечего. Нам нужно выбраться из этой ямы. На таком уровне это просто неприемлемо», — приводит слова Лотона официальный сайт НХЛ на русском языке.